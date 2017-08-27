«Вест Бромвич» и «Сток Сити» сыграли вничью
Матч третьего тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем»
и «Сток Сити» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
У хозяев отличился Джей Родригес, у гостей – Питер Крауч. «Вест
Бромвич» набрал семь очко и занимает четвертое место. У «Стока» четыре очка и
девятое место.
В следующем туре «Вест Бром» сыграет с «Брайтоном», а «Сток
Сити» - с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
3-й тур
Матч
Вест Бромвич - Сток Сити - 1:1 (0:0)
Голы
Родригес 61 (1:0). Крауч 78 (1:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Хегази, Доусон, Ньом, Бэрри, Моррисон (Якоб, 70), Ливермор, Брант, Филлипс (Маклин, 75), Родригес (Бурк, 88), Рондон
Сток Сити: Батлэнд, Кэмерон (Собхи, 69), Питерс, Зума, Мартинс Инди, Шоукросс, Флетчер, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Хесе (Крауч, 62)
Предупреждения:
Родригес, 52; Рондон, 84 - Питерс, 33; Аллен, 88
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
27 августа 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция