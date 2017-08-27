«Вест Бромвич» и «Сток Сити» сыграли вничью

Матч третьего тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Сток Сити» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

У хозяев отличился Джей Родригес, у гостей – Питер Крауч. «Вест Бромвич» набрал семь очко и занимает четвертое место. У «Стока» четыре очка и девятое место.

В следующем туре «Вест Бром» сыграет с «Брайтоном», а «Сток Сити» - с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур