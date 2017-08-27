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«Вест Бромвич» и «Сток Сити» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Сток Сити» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

У хозяев отличился Джей Родригес, у гостей – Питер Крауч. «Вест Бромвич» набрал семь очко и занимает четвертое место. У «Стока» четыре очка и девятое место.

В следующем туре «Вест Бром» сыграет с «Брайтоном», а «Сток Сити» - с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

Матч

Вест Бромвич - Сток Сити - 1:1 (0:0)

Голы

Родригес 61 (1:0). Крауч 78 (1:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Хегази, Доусон, Ньом, Бэрри, Моррисон (Якоб, 70), Ливермор, Брант, Филлипс (Маклин, 75), Родригес (Бурк, 88), Рондон

Сток Сити: Батлэнд, Кэмерон (Собхи, 69), Питерс, Зума, Мартинс Инди, Шоукросс, Флетчер, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Хесе (Крауч, 62)

Предупреждения:

Родригес, 52; Рондон, 84 - Питерс, 33; Аллен, 88

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

27 августа 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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