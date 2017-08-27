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«Ливерпуль» - «Арсенал»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала», который встретятся сегодня в матче третьего тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Монреаль, Косьельни, Холдинг,  Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Джака, Озил, Санчес, Уэлбек.

Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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