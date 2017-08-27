«Ливерпуль» - «Арсенал»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала», который встретятся сегодня в матче третьего тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Монреаль, Косьельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Джака, Озил, Санчес, Уэлбек.
Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически