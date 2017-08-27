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«Красная армия» стала обладателем Кубка мира среди молодежных клубных команд

Елена Кузютина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 27 августа в Екатеринбурге завершился седьмой Кубок мира среди молодежных клубных команд.

Победителем турнира стала «Красная армия». В финале хоккеисты из России обыграли шведский клуб «Модо» со счетом 4:3. Шайбами в составе российского клуба в матче-закрытии отметились отметились Михаил Мещеряков, Даниил Лобанов, Егор Филин, Павел Подлубошнов. У «Модо» отличились Антон Карльстрем, Линус Эст-Петтерссон, Оскар Петтерссон.

Бронзовые медали были разыграны днем. В упорной борьбе «Снежные барсы» (Казахстан) уступили третье место чешским хоккеистам из «Оцеларжи Тршинец» - 4:6.


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