«Красная армия» стала обладателем Кубка мира среди молодежных клубных команд

Сегодня, 27 августа в Екатеринбурге завершился седьмой Кубок мира среди молодежных клубных команд.

Победителем турнира стала «Красная армия». В финале хоккеисты из России обыграли шведский клуб «Модо» со счетом 4:3. Шайбами в составе российского клуба в матче-закрытии отметились отметились Михаил Мещеряков, Даниил Лобанов, Егор Филин, Павел Подлубошнов. У «Модо» отличились Антон Карльстрем, Линус Эст-Петтерссон, Оскар Петтерссон.

Бронзовые медали были разыграны днем. В упорной борьбе «Снежные барсы» (Казахстан) уступили третье место чешским хоккеистам из «Оцеларжи Тршинец» - 4:6.



