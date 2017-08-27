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Россия занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, лидирует Япония

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) завершился очередной соревновательный день на Всемирной летней Универсиаде. Сборная Россия занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете.

В активе россиян 16 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая медаль. На первом месте Япония, на втором Южная Корея, третьими идут хозяева соревнований сборная Тайваня.

Всемирная летняя Универсиада

Тайбэй (Тайвань)

Неофициальный медальный зачет

1. Япония - (30-20-28)

2. Южная Корея - (27-18-26)

3. Тайвань -  (17-26-20)

4. Россия – (16-24-31)

5. США - (14-15-12)

6. КНДР - (12-4-3)

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