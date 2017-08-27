Россия занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, лидирует Япония
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) завершился очередной соревновательный день
на Всемирной летней Универсиаде. Сборная Россия занимает четвертое место в
неофициальном медальном зачете.
В активе россиян 16 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая
медаль. На первом месте Япония, на втором Южная Корея, третьими идут хозяева
соревнований сборная Тайваня.
Всемирная летняя Универсиада
Тайбэй (Тайвань)
1.
Япония - (30-20-28)
2.
Южная Корея - (27-18-26)
3. Тайвань - (17-26-20)
4. Россия – (16-24-31)
5. США - (14-15-12)
6. КНДР - (12-4-3)
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