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Украинский журналист: «Боруссия» купит Ярмоленко за 25 миллионов евро, он улетел в Дортмунд

Источник:  Twitter.comКомментарии

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко станет игроком дортмундской «Борусиии», утверждает главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков.

«Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились - 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей!», - написал в своем твиттере Франков.

Напомним, ранее «Боруссия» продала в «Барселону» нападающего Усмана Дембеле. До этого сообщалось, что немецкий клуб предлагал за украинца 22 миллиона евро.

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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