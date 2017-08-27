Украинский журналист: «Боруссия» купит Ярмоленко за 25 миллионов евро, он улетел в Дортмунд
Полузащитник
киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко станет игроком дортмундской «Борусиии»,
утверждает главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков.
«Ярмоленко
улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы
договорились - 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей!», - написал
в своем твиттере Франков.
Напомним,
ранее «Боруссия» продала в «Барселону» нападающего Усмана Дембеле. До этого
сообщалось, что немецкий клуб предлагал за украинца 22 миллиона евро.
В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились - 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей!— Артем Франков (@frankov11) 27 августа 2017 г.