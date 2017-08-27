«Олимпиец» на своем поле уступил «Оренбургу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Оренбурга» в гостях переиграли «Олимпиец» в матче десятого тура ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Оренбурга» Владислав Кулик.
После этой игры «Оренбург» набрал 16 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Олимпиец», имея в активе девять очков, находится на 14 месте.
Матч
Олимпиец - Оренбург - 0:1 (0:1)
Голы
Кулик 40 (0:1).
Состав
Олимпиец: Бородько, Абрамов, Хайруллов, Щербак, Гогберашвили, Аюпов, Фомин, Горбунов, Хрипков, Манзон, Карпухин
Оренбург: Руденко, Гетигежев, Малых, Андреев, Бегич, Чиркин, Парняков, Попович, Кулик, Ефремов, Делькин
Предупреждения:
нет - Парняков, 21; Попович, 33
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
27 августа 16:00, Химик, Онлайн-трансляция
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