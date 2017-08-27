«Олимпиец» на своем поле уступил «Оренбургу»

Футболисты «Оренбурга» в гостях переиграли «Олимпиец» в матче десятого тура ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Оренбурга» Владислав Кулик.

После этой игры «Оренбург» набрал 16 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Олимпиец», имея в активе девять очков, находится на 14 месте.