«Балтика» на выезде обыграла «Ротор»

Матч 10-го тура первенства ФНЛ между ФК «Ротор-Волгоград» и «Балтикой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Балтики».

В составе победителей на 53-й минуте забил Александр Касьян. «Балтика» набрала 17 очков и занимает седьмое место. У «Ротора» шесть очков и последнее место.

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10-й тур