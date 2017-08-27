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«Балтика» на выезде обыграла «Ротор»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 10-го тура первенства ФНЛ между ФК «Ротор-Волгоград» и «Балтикой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Балтики».

В составе победителей на 53-й минуте забил Александр Касьян. «Балтика» набрала 17 очков и занимает седьмое место. У «Ротора» шесть очков и последнее место.

ФНЛ

10-й тур

Матч

Ротор-Волгоград - Балтика - 0:1 (0:0)

Голы

Касьян 53 (0:1).

Состав

Ротор-Волгоград: Кобзев, Пискунов, Киреев, Дранников, Романенко, Столяренко, Замалиев, Концедалов, Султонов, Бирюков, Вотинов

Балтика: Помазан, Джалилов И., Логашов, Тимошин, Степанец, Скопинцев, Каленкович, Джалилов А., Свежов, Касьян, Кобялко (Себаи, 45)

Предупреждения:

Вотинов, 2 - нет

Место и дата

27 августа 16:00, Центральный, Онлайн-трансляция


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