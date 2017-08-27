«Металлург» обыграл «Ладу», команды забили 9 шайб

«Лада» дома уступила «Металлургу» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев поля отличились Егор Бабенко, Денис Зернов (дважды) и Иржи Новотны, у гостей - Игорь Григоренко, Сергей Мозякин (дважды), Николас Шаус и Владислав Калетник.

29 августа «Лада» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Металлург» в тот же день встретится в гостях с «Трактором».