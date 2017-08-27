«Металлург» обыграл «Ладу», команды забили 9 шайб
«Лада» дома уступила «Металлургу» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев поля отличились Егор Бабенко, Денис Зернов (дважды) и Иржи Новотны, у гостей - Игорь Григоренко, Сергей Мозякин (дважды), Николас Шаус и Владислав Калетник.
29 августа «Лада» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Металлург» в тот же день встретится в гостях с «Трактором».
Матч
Лада - Металлург Мг - 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)
Голы:
Бабенко (Скороходов), 6:55 (1:0). Зернов 16:46 (2:0). Григоренко 17:32 (2:1). Мозякин (Коварж, Григоренко), 27:48 (2:2). Шаус (Мозякин), 35:11 (2:3). Зернов (Скороходов), 41:12 (3:3). Новотны (Валуйский, Эштон), 42:40 (4:3). Калетник (Казионов, Терещенко), 53:35 (4:4). Мозякин (Шаус), 56:06 (4:5).
Место и дата
27 августа 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция