Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Спартак
Футбол  ЦСКА0 : 1Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Хоккей  Локомотив2 : 1Йокерит
Футбол  Ливерпуль1 : 0Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Металлург» обыграл «Ладу», команды забили 9 шайб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лада» дома уступила «Металлургу» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев поля отличились Егор Бабенко, Денис Зернов (дважды) и Иржи Новотны, у гостей - Игорь Григоренко, Сергей Мозякин (дважды), Николас Шаус и Владислав Калетник.

29 августа «Лада» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Металлург» в тот же день встретится в гостях с «Трактором».

Матч

Лада - Металлург Мг - 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Голы:

Бабенко (Скороходов), 6:55 (1:0). Зернов 16:46 (2:0). Григоренко 17:32 (2:1). Мозякин (Коварж, Григоренко), 27:48 (2:2). Шаус (Мозякин), 35:11 (2:3). Зернов (Скороходов), 41:12 (3:3). Новотны (Валуйский, Эштон), 42:40 (4:3). Калетник (Казионов, Терещенко), 53:35 (4:4). Мозякин (Шаус), 56:06 (4:5).

Место и дата

27 августа 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА – «Витязь». Болельщики из-за технических неполадок допели гимн РФ без музыки (видео)В Ледовом дворце, где проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Витязем», произошел инцидент.КХЛ. «Динамо» (Минск) – ЦСКА, СКА – «Витязь» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Трактор» уступил «Автомобилисту»«Трактор» дома уступил «Автомобилисту» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.СКА – «Витязь». Шестеркин – в воротах, Рундблад – в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Витязя».Марков – козырный туз Билла. Андрей уже лучший бомбардир «Ак Барса»Марков – козырный туз Билла. Андрей уже лучший бомбардир «Ак Барса»Известный защитник Андрей Марков с первых матчей в КХЛ начал активно набирать очки и по результативности вышел в лидеры нашей лиги.
Футбол
«Челси» обыграл «Эвертон»
Футбол
Киевское «Динамо» не приехало в Мариуполь на матч УПЛ
Футбол
Жозе Моуринью: Варди - отличный игрок, но «Лестер» не был опасен для «Манчестер Юнайтед»
Формула-1
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Феттель – второй, Квят – 12-й
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Лада
Ладакалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости