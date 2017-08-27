Олег Знарок: СКА совершил кучу ошибок, которые нельзя было совершать

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).

- Хороша игра, сложная для нас, совершили кучу ошибок, которые нельзя было совершать. Были моменты, которые надо забивать. Каждая команда играет хорошо, нужно извлечь урок, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь» по буллитам со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит забросил Никита Гусев.

Петербуржцы в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. Подольская команда провела три игры и имеет в своем активе пять очков.

Следующий матч СКА проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». «Витязь» 29 августа встретится с ярославским «Локомотивом».