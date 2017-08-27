Олег Знарок: СКА совершил кучу ошибок, которые нельзя было совершать
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).
- Хороша игра, сложная для нас, совершили кучу ошибок, которые нельзя было совершать. Были моменты, которые надо забивать. Каждая команда играет хорошо, нужно извлечь урок, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь» по буллитам со счетом 4:3.
В составе армейского клуба по шайбе забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит забросил Никита Гусев.
Петербуржцы в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. Подольская команда провела три игры и имеет в своем активе пять очков.
Следующий матч СКА проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». «Витязь» 29 августа встретится с ярославским «Локомотивом».
Матч
СКА - Витязь - 4:3 Б. (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Афиногенов (Сёмин), 10:31 (0:1). Калинин (Широков, Тихонов), 21:55 (1:1). Яценко (Горак), 22:57 (1:2). Широков 32:16 (2:2). Херсли (Ковальчук, Дацюк), 40:46 (3:2). Денежкин (Романов), 41:03 (3:3).
Победный буллит:
Гусев - 4:3.
Место и дата
27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция