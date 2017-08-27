Валерий Белов: Не заметил, что СКА стал слабее с прошлого сезона
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).
- С победой СКА. Мы добыли важное очко. В прошлом году у нас не складывались игры против армейцев. Сегодня ребята играли с огромной отдачей. Я доволен командой.
- СКА слабее по сравнению с прошлым сезоном?
- Я не заметил такого. Это очень хорошая команда.
- Что изменилось в игре «Витязя» с прошлого сезона?
- В прошлом году мы проигрывали в психологическом плане. Робко действовали. В этом году тактически перестроились. Выучили урок с прошлого сезона, - передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь» по буллитам со счетом 4:3.
В составе армейского клуба по шайбе забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит забросил Никита Гусев.
Петербуржцы в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. Подольская команда провела три игры и имеет в своем активе пять очков.
Следующий матч СКА проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». «Витязь» 29 августа встретится с ярославским «Локомотивом».
Матч
СКА - Витязь - 4:3 Б. (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Афиногенов (Сёмин), 10:31 (0:1). Калинин (Широков, Тихонов), 21:55 (1:1). Яценко (Горак), 22:57 (1:2). Широков 32:16 (2:2). Херсли (Ковальчук, Дацюк), 40:46 (3:2). Денежкин (Романов), 41:03 (3:3).
Победный буллит:
Гусев - 4:3.
Место и дата
27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция