Валерий Белов: Не заметил, что СКА стал слабее с прошлого сезона

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).

- С победой СКА. Мы добыли важное очко. В прошлом году у нас не складывались игры против армейцев. Сегодня ребята играли с огромной отдачей. Я доволен командой.

- СКА слабее по сравнению с прошлым сезоном?

- Я не заметил такого. Это очень хорошая команда.

- Что изменилось в игре «Витязя» с прошлого сезона?

- В прошлом году мы проигрывали в психологическом плане. Робко действовали. В этом году тактически перестроились. Выучили урок с прошлого сезона, - передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь» по буллитам со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит забросил Никита Гусев.

Петербуржцы в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. Подольская команда провела три игры и имеет в своем активе пять очков.

Следующий матч СКА проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». «Витязь» 29 августа встретится с ярославским «Локомотивом».