Никита Гусев: Что сказали Шестеркину? «Молодец!»

Нападающий СКА Никита Гусев поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).

- Много моментов не забили. После первого периода было преимущество по броскам в нашу пользу, но должны были реализовывать моменты. Особо не заметил разницы между нынешним «Витязем» и «Витязем» в плей-офф.

- Как вам нововведение со стреляющей пушкой после голов?

- Я заметил, но это не отвлекает.

- В овертайме у вас был момент: не забили сами, искали партнера. Непривычно в таком формате играть?

- Да нет, хотел, чтобы вратарь сел и на движении ему бросить. Он в бросок не поверил, поэтому пришлось ехать дальше. А потом уже загубил момент.

- Что Шестеркину сказали?

- «Молодец!», - передает слова Гусева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь» по буллитам со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит забросил Никита Гусев.

Петербуржцы в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. Подольская команда провела три игры и имеет в своем активе пять очков.

Следующий матч СКА проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». «Витязь» 29 августа встретится с ярославским «Локомотивом».