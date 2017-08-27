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Александр Дергачев: Когда во время гимна услышал пение болельщиков, появилась лишняя мотивация

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Александр Дергачев поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).

– Хорошая игра получилась. С овертаймом и буллитами. В первую очередь она должна понравиться болельщикам.

– «Витязь» вас удивил сегодня?
– У них хороший подбор игроков, команда с каждым годом добавляет, интересная команда.

– Бирюков сегодня Третьяка поймал?
– Не буду комментировать игру их вратаря.

– Валерий Белов сказал, что «Витязь» извлек урок из прошлой серии плей-офф и играл сегодня по-другому. Вы заметили, в чем разница?
– Трудно сказать, наверное, они хорошо разобрались с нашим большинством.

– Насколько приятно было а капелла услышать гимн. Может, сделать это на постоянной основе?
– Когда я стоял во время гимна и услышал пение болельщиков, появилась лишняя мотивация. Огромное спасибо всей арене, я столкнулся с таким впервые в жизни. Запомню этот момент, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь» по буллитам со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит забросил Никита Гусев.

Петербуржцы в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. Подольская команда провела три игры и имеет в своем активе пять очков.

Следующий матч СКА проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». «Витязь» 29 августа встретится с ярославским «Локомотивом».

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