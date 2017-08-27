Егор Яковлев: Афиногенов хорошо готов физически, молодец

Защитник СКА Егор Яковлев поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).

- «Витязь» - хорошая команда, она еще в том году доказала свою состоятельность. Мы создавали моменты, но вратарь соперника во время реагировал и оставлял их в игре.

- Афиногенов переживает уже третью молодость. Как вам против него?

- Не сказать, что у него такой уж возраст, Максим хорошо готов физически, молодец.

- Как вам исполнение гимна болельщиками а капелла?

- Здорово, это случайно получилось. Можно взять за традицию! - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Витязь» по буллитам со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит забросил Никита Гусев.

Петербуржцы в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. Подольская команда провела три игры и имеет в своем активе пять очков.

Следующий матч СКА проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». «Витязь» 29 августа встретится с ярославским «Локомотивом».