«Зенит» – «Ростов». Нобоа и Полоз – в основе, Ригони – в запасе, Дзюба – вне заявки
Источник: РФПЛКомментарии
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч 8-го тура чемпионата России против «Ростова».
Стартовый состав: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Полоз.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Нету, Ригони, Жирков, Шатов, Капленко, Краневиттер, Дриусси.
Напомним, матч состоится 27 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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