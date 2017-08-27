Агент Ягра: Я день и ночь работаю над контрактом Яромира

Петр Свобода, агент Яромира Ягра, выразил уверенность, что сможет найти для хоккеиста клуб в НХЛ.

-Я день и ночь работаю над контрактом Ягра и что-нибудь найду, - приводятся слова Свободы на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).