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Агент Ягра: Я день и ночь работаю над контрактом Яромира

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Петр Свобода, агент Яромира Ягра, выразил уверенность, что сможет найти для хоккеиста клуб в НХЛ.

-Я день и ночь работаю над контрактом Ягра и что-нибудь найду, - приводятся слова Свободы на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).

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