Вилков ошибочно засчитал гол «Ахмата» в ворота ЦСКА (фото)

«Ахмат» в конце первого тайма открыл счет в выездном матче 8-го тура РФПЛ с ЦСКА, однако сделал это с нарушением правил.

Магомед Митришев отдавал голевой пас на Заура Садаева в тот момент, когда мяч уже покинул пределы поля. Однако судья Михаил Вилков взятие ворот зафиксировал и команда из Грозного повела со счетом 1:0.