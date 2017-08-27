Вилков ошибочно засчитал гол «Ахмата» в ворота ЦСКА (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ахмат» в конце первого тайма открыл счет в выездном матче 8-го тура РФПЛ с ЦСКА, однако сделал это с нарушением правил.
Магомед Митришев отдавал голевой пас на Заура Садаева в тот момент, когда мяч уже покинул пределы поля. Однако судья Михаил Вилков взятие ворот зафиксировал и команда из Грозного повела со счетом 1:0.
Матч
Голы
Садаев 45 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо
Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)
Предупреждения:
нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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