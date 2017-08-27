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«Зенит» – «Ростов». Юсупов и Могилевец – в стартовом составе дончан

Источник:  РФПЛКомментарии

Тренерский штаб «Ростова» определился со стартовым составом на матч 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

Стартовый состав: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Вилюш, Калачев, Юсупов, Могилевец, Думбия, Шомуродов.

Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Гацкан, Киреев, Байрамян, Зуев, Майер, Кинтеро, Саид.

Напомним, матч состоится 27 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Ростов

Состав

Зенит: Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Нобоа, Кузяев, Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз

Ростов: Песьяков, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Шомуродов, Думбия, Калачёв, Мевля, Могилевец, Юсупов

Место и дата

27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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