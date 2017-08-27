«Зенит» – «Ростов». Юсупов и Могилевец – в стартовом составе дончан
Источник: РФПЛКомментарии
Тренерский штаб «Ростова» определился со стартовым составом на матч 8-го тура чемпионата России против «Зенита».
Стартовый состав: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Вилюш, Калачев, Юсупов, Могилевец, Думбия, Шомуродов.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Гацкан, Киреев, Байрамян, Зуев, Майер, Кинтеро, Саид.
Напомним, матч состоится 27 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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