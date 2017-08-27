Александр Бубнов: После Белграда «Краснодару» нужно обязательно выигрывать у «Динамо»
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо».
- «Краснодар» вылетел из еврокубков и теперь должен сосредоточиться на чемпионате. Выигрывать у «Динамо», как бы ни было трудно после Белграда функционально и психологически, нужно обязательно, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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