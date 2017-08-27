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Александр Бубнов: После Белграда «Краснодару» нужно обязательно выигрывать у «Динамо»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо».

- «Краснодар» вылетел из еврокубков и теперь должен сосредоточиться на чемпионате. Выигрывать у «Динамо», как бы ни было трудно после Белграда функционально и психологически, нужно обязательно, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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