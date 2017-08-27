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«Генгам» обыграл «Страсбур»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Страсбуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0.

В составе победителей отличились Мустафа Диалло и Джимми Бриан. «Генгам» с шестью очками на девятом месте. У «Страсбура» четыре очка и 14-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

Матч

Генгам - Страсбур - 2:0 (0:0)

Голы

Диалло 63 (1:0). Бриан 87 (2:0).

Состав

Генгам: Юнссон, Мартинс Перейра, Сорбон, Икоко, Кербра, Коко (Блас, 61), Диалло (Бенезе, 82), Фири, Салибур, Бриан, Тюрам (Део, 65)

Страсбур: Камара, Мартинес, Лала, Сальмье, Мангане, Сакко (Да Кошта, 81), Аолу (Льенар, 72), Корнье (Гримм, 60), Терье, Мартин, Саади

Предупреждения:

Коко, 19 - Мангане, 29; Терье, 40

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

27 августа 16:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция


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