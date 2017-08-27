«Генгам» обыграл «Страсбур»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Страсбуром»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе победителей отличились Мустафа Диалло и Джимми
Бриан. «Генгам» с шестью очками на девятом месте. У «Страсбура» четыре очка и
14-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
4-й тур
Матч
Голы
Диалло 63 (1:0). Бриан 87 (2:0).
Состав
Генгам: Юнссон, Мартинс Перейра, Сорбон, Икоко, Кербра, Коко (Блас, 61), Диалло (Бенезе, 82), Фири, Салибур, Бриан, Тюрам (Део, 65)
Страсбур: Камара, Мартинес, Лала, Сальмье, Мангане, Сакко (Да Кошта, 81), Аолу (Льенар, 72), Корнье (Гримм, 60), Терье, Мартин, Саади
Предупреждения:
Коко, 19 - Мангане, 29; Терье, 40
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
27 августа 16:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически