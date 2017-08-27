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СКА обыграл «Витязь» по буллитам и одержал четвертую победу подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в серии буллитов обыграл «Витязь» со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит забросил Никита Гусев.

Петербуржцы в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. Подольская команда провела три игры и имеет в своем активе пять очков.

Следующий матч СКА проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». «Витязь» 29 августа встретится с ярославским «Локомотивом».

Матч

СКА - Витязь - 4:3 Б. (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Афиногенов (Сёмин), 10:31 (0:1). Калинин (Широков, Тихонов), 21:55 (1:1). Яценко (Горак), 22:57 (1:2). Широков 32:16 (2:2). Херсли (Ковальчук, Дацюк), 40:46 (3:2). Денежкин (Романов), 41:03 (3:3).

Победный буллит:

Гусев - 4:3.

Место и дата

27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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