Владимир Крикунов: Хоккей был интересный, «Автомобилисту» где-то повезло больше

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Игра получилась боевая. Сражались обе команды. Хоккей был интересный, нам где-то повезло больше. Хотя мы по броскам проиграли, но удачно забили, - приводит слова Крикунова официальный сайт «Трактора».

Доюавим, что в следующем матче «Автомобилист» 1 сентября примет «Куньлунь», а «Трактор» 29 августа сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».