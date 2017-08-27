Владимир Крикунов: Хоккей был интересный, «Автомобилисту» где-то повезло больше
Источник: ХК «Трактор»Комментарии
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Игра получилась боевая. Сражались обе команды. Хоккей был интересный, нам где-то повезло больше. Хотя мы по броскам проиграли, но удачно забили, - приводит слова Крикунова официальный сайт «Трактора».
Доюавим, что в следующем матче «Автомобилист» 1 сентября примет «Куньлунь», а «Трактор» 29 августа сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».
Матч
Трактор - Автомобилист - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Шинин (Шинин, Исаев), 7:08 (1:0). Бек (Кинг, Паре), 11:05 (1:1). Михнов (Торченюк), 41:09 (1:2).
Место и дата
27 августа 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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