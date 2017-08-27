Анвар Гатиятулин: У «Трактора» были определенные трудности перед сезоном

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

- «Трактор» во втором матче подряд получает удаления за нарушения численного состава? Наверное, эмоции где-то перехлестывали, хотели сравнять счет, и, наверное, эта спешка привела к тому, что кто-то раньше выбежал. Мы постараемся исправить этот недочет в игре как можно быстрее.

Будем тренироваться. Еще больше внимания уделим реализации и розыгрышу большинства. Были определенные трудности перед сезоном, мы в оптимальном составе собрались 21 августа. При таком графике тренироваться нет времени, в основном после игр восстанавливаемся. Надеюсь, к следующей игре это взаимопонимание будет, и игра в атаке станет более раскованной. Реализация поправится. Вдобавок, вратари сегодня здорово сыграли, и, повторюсь, сказывается волнение, - приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Добавим, что в следующем матче «Автомобилист» 1 сентября примет «Куньлунь», а «Трактор» 29 августа сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».