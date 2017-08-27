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«Шахтер» обыграл «Верес» и вышел в лидеры УПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура чемпионата Украины между ровенским «Вересом» и донецким «Шахтером» завершился победой донецкого клуба со счетом 2:1.

Игра проходила во Львове. В составе победителей отличились Марлос и Дентиньо. У «Вереса» гол в активе Валерия Федорчука.

«Шахтер» с 18 очками вышел в лидеры чемпионата, опередив киевское «Динамо», которое, напомним, не явилось на игру с «Мариуполем».  «Верес» с девятью очками на пятом месте.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

7-й тур

«Верес» - «Шахтер» - 1:2

Голы: Федорчук, 2- Марлос, 55, Дентиньо, 88


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