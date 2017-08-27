«Шахтер» обыграл «Верес» и вышел в лидеры УПЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого тура чемпионата Украины между ровенским «Вересом»
и донецким «Шахтером» завершился победой донецкого клуба со счетом 2:1.
Игра проходила во Львове. В составе победителей отличились Марлос
и Дентиньо. У «Вереса» гол в активе Валерия Федорчука.
«Шахтер» с 18 очками вышел в лидеры чемпионата, опередив
киевское «Динамо», которое, напомним, не явилось на игру с «Мариуполем». «Верес» с девятью очками на пятом месте.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
7-й тур
«Верес» - «Шахтер» - 1:2
Голы: Федорчук, 2- Марлос, 55, Дентиньо, 88
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически