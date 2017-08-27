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ЦСКА уступил «Ахмату»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА дома уступил «Ахмату» (0:1) в 8-м туре чемпионата России.

Счет конце первого тайма открыл нападающий Заур Садаев. Телеповторы показали, что Магомед Митришев отдавал голевую передачу в момент, когда мяч уже покинул пределы поля. Однако судья Михаил Вилков взятие ворот зафиксировал.

Этот мяч оказался единственным в игре.

«Советский спорт» вел ее текстовую трансляцию.

Армейцы с 13 очками занимают на данный момент пятое место, у грозненцев 12 баллов и шестая строчка.

В следующем туре ЦСКА 10 сентября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Ахмат» в тот же день примет «Локомотив».

Матч

ЦСКА - Ахмат - 0:1 (0:1)

Голы

Садаев 45 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо

Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)

Предупреждения:

нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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