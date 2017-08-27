ЦСКА уступил «Ахмату»

ЦСКА дома уступил «Ахмату» (0:1) в 8-м туре чемпионата России.

Счет конце первого тайма открыл нападающий Заур Садаев. Телеповторы показали, что Магомед Митришев отдавал голевую передачу в момент, когда мяч уже покинул пределы поля. Однако судья Михаил Вилков взятие ворот зафиксировал.

Этот мяч оказался единственным в игре.

«Советский спорт» вел ее текстовую трансляцию.

Армейцы с 13 очками занимают на данный момент пятое место, у грозненцев 12 баллов и шестая строчка.

В следующем туре ЦСКА 10 сентября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Ахмат» в тот же день примет «Локомотив».