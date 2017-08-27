ЦСКА уступил «Ахмату»
ЦСКА дома уступил «Ахмату» (0:1) в 8-м туре чемпионата России.
Счет конце первого тайма открыл нападающий Заур Садаев. Телеповторы показали, что Магомед Митришев отдавал голевую передачу в момент, когда мяч уже покинул пределы поля. Однако судья Михаил Вилков взятие ворот зафиксировал.
Этот мяч оказался единственным в игре.
«Советский спорт» вел ее текстовую трансляцию.
Армейцы с 13 очками занимают на данный момент пятое место, у грозненцев 12 баллов и шестая строчка.
В следующем туре ЦСКА 10 сентября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Ахмат» в тот же день примет «Локомотив».
Матч
Голы
Садаев 45 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо
Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)
Предупреждения:
нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция