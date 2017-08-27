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ЦСКА в овертайме обыграл минское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и ЦСКА завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу ЦСКА.

На 30-й минуте Джастин Фонтэйн вывел хозяев вперед. Армейцы сравняли результат после броска Валерия Ничушкина на 55-й минуте.  Победный гол в овертайме  в активе Андрея Светлакова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Мн - ЦСКА - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Фонтэйн (Граньяни), 29:53 (1:0). Ничушкин (Светлаков), 54:37 (1:1). Светлаков (Робинсон), 63:44 (1:2).

Место и дата

27 августа 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция


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