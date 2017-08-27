«Локомотив» в овертайме уступил «Йокериту»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча - 4:3 в пользу «Йокерита».
Дубль у гостей сделал Брайан О’Нилл, в активе которого и решающий гол в
овертайме. Также отличились Джон Норман и Никлас Енсен. У «Локо» шайбы
забрасывали Якуб Накладал, Максим Тальбо и Петри Контиола.
КХЛ
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Матч
Локомотив - Йокерит - 3:4 О.Т. (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Йенсен Н. (Йоэнсуу, Лепистё), 3:26 (0:1). Накладал (Контиола, Крунвалль), 13:19 (1:1). Тальбо (Крунвалль, Козун), 14:49 (2:1). О'Нил (Гилрой, Толванен), 23:11 (2:2). Норман (Йенсен Й., Йормакка), 31:36 (2:3). Контиола (Крунвалль, Козун), 49:21 (3:3). О'Нил (Палола, Толванен), 61:16 (3:4).
Место и дата
27 августа 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция