«Тоттенхэм» на последних минутах упустил победу в матче с «Бернли»
Футболисты «Тоттенхэма» на своем поле не смогли переиграть «Бернли» в матче третьего тура чемпионата Англии.
Встреча прошла на поле стадиона «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:1. Счет в мачте на 49-й минуте открыл полузащитник лондонской команды Деле Алли. В компенсированное арбитром время нападающий гостей Крис Вуд восстановил равновесие в этой встрече.
После этого тура «Тоттенхэм» набрал четыре очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Бернли», имея в активе также четыре очка, находится на десятом месте.
В следующем туре «Тоттенхэм» 9 сентября встретится в гостях с «Эвертоном». Днем позже «Бернли» на своем поле примет «Кристал Пэлас».
Матч
Тоттенхэм - Бернли - 1:1 (0:0)
Голы
Алли 49 (1:0). C. Wood 90 (1:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Дембеле (D. Sánchez, 90), Эриксен (Уинкс, 88), Алли, Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 70), Кейн
Бернли: Хитон, Ми, Уорд, Тарковски, Лоутон, Дефур (Вествуд, 81), Корк, Эрфилд, Брэйди, Воукс (Барнс, 57), Гудмундссон (C. Wood, 57)
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
27 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция