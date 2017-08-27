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«Тоттенхэм» на последних минутах упустил победу в матче с «Бернли»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Тоттенхэма» на своем поле не смогли переиграть «Бернли» в матче третьего тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на поле стадиона «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:1. Счет в мачте на 49-й минуте открыл полузащитник лондонской команды Деле Алли. В компенсированное арбитром время нападающий гостей Крис Вуд восстановил равновесие в этой встрече.

После этого тура «Тоттенхэм» набрал четыре очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Бернли», имея в активе также четыре очка, находится на десятом  месте.

В следующем туре «Тоттенхэм» 9 сентября встретится в гостях с «Эвертоном». Днем позже «Бернли» на своем поле примет «Кристал Пэлас».

Матч

Тоттенхэм - Бернли - 1:1 (0:0)

Голы

Алли 49 (1:0). C. Wood 90 (1:1).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Дембеле (D. Sánchez, 90), Эриксен (Уинкс, 88), Алли, Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 70), Кейн

Бернли: Хитон, Ми, Уорд, Тарковски, Лоутон, Дефур (Вествуд, 81), Корк, Эрфилд, Брэйди, Воукс (Барнс, 57), Гудмундссон (C. Wood, 57)

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

27 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция

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