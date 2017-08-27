«Тоттенхэм» на последних минутах упустил победу в матче с «Бернли»

Футболисты «Тоттенхэма» на своем поле не смогли переиграть «Бернли» в матче третьего тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на поле стадиона «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:1. Счет в мачте на 49-й минуте открыл полузащитник лондонской команды Деле Алли. В компенсированное арбитром время нападающий гостей Крис Вуд восстановил равновесие в этой встрече.

После этого тура «Тоттенхэм» набрал четыре очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Бернли», имея в активе также четыре очка, находится на десятом месте.

В следующем туре «Тоттенхэм» 9 сентября встретится в гостях с «Эвертоном». Днем позже «Бернли» на своем поле примет «Кристал Пэлас».