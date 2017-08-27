«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»
Матч третьего тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Ливерпуля».
В составе победителей отличились Роберто Фирмино, Садио
Мане, Мохамед Салах и Даниэль Старридж.
«Ливерпуль» набрал семь очков и вышел на второе место. У «Арсенала»
три очка и 16-е место.
В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Борнмутом», а «Ливерпуль»
- с «Манчестер Сити».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
3-й тур
Матч
Ливерпуль - Арсенал - 4:0 (2:0)
Голы
Фирмино 17 (1:0). Мане 40 (2:0). Салах 56 (3:0). Старридж 78 (4:0).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Вейналдум, Джан (Груич, 83), Хендерсон, Мане (Старридж, 74), Салах, Фирмино (Милнер, 80)
Арсенал: Чех, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Косьельни, Рэмзи (Коклен, 46), Озил, Окслейд-Чемберлен (Ляказетт, 61), Джака, Санчес (Жиру, 62), Уэлбек
Предупреждения:
Ловрен, 20; Гомес, 24 - Уэлбек, 22; Джака, 40; Озил, 49; Холдинг, 73
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
27 августа 18:00, Энфилд, Текстовая трансляция