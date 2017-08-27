«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»

Матч третьего тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Ливерпуля».

В составе победителей отличились Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах и Даниэль Старридж.

«Ливерпуль» набрал семь очков и вышел на второе место. У «Арсенала» три очка и 16-е место.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Борнмутом», а «Ливерпуль» - с «Манчестер Сити».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур



