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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Ливерпуля».

В составе победителей отличились Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах и Даниэль Старридж.

«Ливерпуль» набрал семь очков и вышел на второе место. У «Арсенала» три очка и 16-е место.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Борнмутом», а «Ливерпуль» - с «Манчестер Сити».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

Матч

Ливерпуль - Арсенал - 4:0 (2:0)

Голы

Фирмино 17 (1:0). Мане 40 (2:0). Салах 56 (3:0). Старридж 78 (4:0).

Состав

Ливерпуль: Кариус, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Вейналдум, Джан (Груич, 83), Хендерсон, Мане (Старридж, 74), Салах, Фирмино (Милнер, 80)

Арсенал: Чех, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Косьельни, Рэмзи (Коклен, 46), Озил, Окслейд-Чемберлен (Ляказетт, 61), Джака, Санчес (Жиру, 62), Уэлбек

Предупреждения:

Ловрен, 20; Гомес, 24 - Уэлбек, 22; Джака, 40; Озил, 49; Холдинг, 73

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

27 августа 18:00, Энфилд, Текстовая трансляция


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