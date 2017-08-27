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«Енисей» одержал волевую победу в гостях над «Факелом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Енисея» на выезде взяли верх над «Факелом» в матче десятого тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

У воронежской команды голом отметился Андрей Семенов. У «Енисея» точные удары на счету Александра Новикова и Андрея Козлова, оформившего в этом матче дубль.

После этой игры «Енисей» набрал 24 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. «Факел», имея в активе восемь очков, находится на 18 месте.

Матч

Факел - Енисей - 1:3 (1:0)

Голы

Семёнов 29 (1:0). Козлов 53 (1:1). Козлов 63 (1:2). Новиков 83 (1:3).

Состав

Факел: Трунин, Семёнов, Курилов, Мустафин, Осипенко, Шарифи (Арустамян, 56), Шумейко (Верулидзе, 70), Мануковский, Хайманов, Каюмов, Сердюк (Мичуренков, 61)

Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз (Кутьин, 46), Мильдзихов, Кичин (Рожков, 82), Иванов, Стеклов, Исаев (Семакин, 72), Камеш, Сердеров (Саркисов, 63), Козлов

Предупреждения:

Каюмов, 70 - Иванов, 35

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

27 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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