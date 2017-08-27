«Енисей» одержал волевую победу в гостях над «Факелом»

Футболисты «Енисея» на выезде взяли верх над «Факелом» в матче десятого тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

У воронежской команды голом отметился Андрей Семенов. У «Енисея» точные удары на счету Александра Новикова и Андрея Козлова, оформившего в этом матче дубль.

После этой игры «Енисей» набрал 24 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. «Факел», имея в активе восемь очков, находится на 18 месте.