«Енисей» одержал волевую победу в гостях над «Факелом»
Футболисты «Енисея» на выезде взяли верх над «Факелом» в матче десятого тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.
У воронежской команды голом отметился Андрей Семенов. У «Енисея» точные удары на счету Александра Новикова и Андрея Козлова, оформившего в этом матче дубль.
После этой игры «Енисей» набрал 24 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. «Факел», имея в активе восемь очков, находится на 18 месте.
Матч
Голы
Семёнов 29 (1:0). Козлов 53 (1:1). Козлов 63 (1:2). Новиков 83 (1:3).
Состав
Факел: Трунин, Семёнов, Курилов, Мустафин, Осипенко, Шарифи (Арустамян, 56), Шумейко (Верулидзе, 70), Мануковский, Хайманов, Каюмов, Сердюк (Мичуренков, 61)
Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз (Кутьин, 46), Мильдзихов, Кичин (Рожков, 82), Иванов, Стеклов, Исаев (Семакин, 72), Камеш, Сердеров (Саркисов, 63), Козлов
Предупреждения:
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
27 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция