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«Спартак» не сумел обыграть «СКА-Хабаровск», ЦСКА уступил «Ахмату», «Ливерпуль» разгромил «Арсенал». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. «Спартак» не сумел обыграть «СКА-Хабаровск».

2. ЦСКА уступил «Ахмату».

3. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал».

4. «Челси» одержал победу в матче с «Эвертоном».

5. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии.

Текст дня: Вместо боя века - избиение мужика. Всего лишь. Взгляд Александра Беленького


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