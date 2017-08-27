«Спартак» не сумел обыграть «СКА-Хабаровск», ЦСКА уступил «Ахмату», «Ливерпуль» разгромил «Арсенал». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей сегодняшнего дня.
1. «Спартак» не сумел обыграть «СКА-Хабаровск».
2. ЦСКА уступил «Ахмату».
3. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал».
4. «Челси» одержал победу в матче с «Эвертоном».
5. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии.
Текст дня: Вместо боя века - избиение мужика. Всего
лишь. Взгляд Александра Беленького
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