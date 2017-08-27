«Динамо» нанесло «Словану» третье поражение подряд

Хоккеисты московского «Динамо» переиграли на своей площадке братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

У москвичей заброшенными шайбами отметились Даниил Тарасов, Дмитрий Марковин, Никита Комаров и Илья Никулин. У «Слована» точные броски на счету Юрая Микуша и Михала Ржепика.

Отметим, что это поражение стало для «Слована» третьим подряд на старте чемпионата.