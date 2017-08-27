«Динамо» нанесло «Словану» третье поражение подряд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты московского «Динамо» переиграли на своей площадке братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
У москвичей заброшенными шайбами отметились Даниил Тарасов, Дмитрий Марковин, Никита Комаров и Илья Никулин. У «Слована» точные броски на счету Юрая Микуша и Михала Ржепика.
Отметим, что это поражение стало для «Слована» третьим подряд на старте чемпионата.
Матч
Динамо - Слован - 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Голы:
Тарасов (Бойд, Карсумс), 22:59 (1:0). Микуш (Смоленак, Штепанек), 30:32 (1:1). Марковин (Сидляров, Ефремов), 34:24 (2:1). Комаров 39:07 (3:1). Никулин (Карсумс), 57:09 (4:1). Ржепик (Смоленак, Баркер), 59:01 (4:2).
Место и дата
27 августа 17:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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