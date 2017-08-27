Олег Кононов: Мы могли забить и больше ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов — о матче против ЦСКА (1:0).

- Очень важные три очка. тем более Ахмат впервые побеждает ЦСКА В Москве. Нам нужно было победить после длительной серии неудач. Пять баллов ребятам за самоотдачу. Я остался доволен качеством игры, учитывая нашу тактику. Если бы реализовали свои моменты, счет был бы другим. Я пока не смотрел эпизод с забитым голом, не могу ничего сказать.