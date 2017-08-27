«Зенит» – «Ростов». Болельщики хозяев устроили перфоманс (фото, видео)
Перед матчем 8-го тура РФПЛ «Зенит» - «Ростов» болельщики сине-бело-голубых развернули баннер на трибунах стадиона «Санкт-Петербург».
Надпись на баннере гласит: «Не намъ, не намъ, а имени твоему».
Отметим, перфоманс посвящен 140-летию победы в Шипкинском сражении и планировался на матч Лиги Европы против «Утрехта», но был перенесен.
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи. После десяти минут счет не открыт.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически