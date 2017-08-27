Антон Швец: Тренеры ЦСКА злятся? Ничего страшного

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец - о победе над ЦСКА и затяжках времени в конце матча.

- Если бы знали, что гол - судейская ошибка, согласились бы отменить его и начать с 0:0?

- Не знаю, я об этом не думал. Судья ошибался и против нас. Может, ошибся и в том моменте с голом.

- То есть вы не довольны судейством?

- Нет. Не очень доволен.

- Самый сложный матч был со старта сезона?

- Да, тяжелый. Мы бились за честь клуба, за тренера, за нашего президента. Выходили за тремя очками.

- Почему до этого была серия из четырех поражений?

- Во многих случаях не везло, судейство опять же... В матче с «Зенитом» не удалили Лунева, потом нам забили еще два гола. Во многих моментах нам не везло. Думаю, эта черная полоса закончилась.

- В конце матча команда тянула время. Как считаете, это нормально?

- Конечно. В других случаях соперники тянули время. Такие хитрости.

- В конце матча Исмаэл очень долго лежал на газоне. Что с ним случилось?

- Сводило ноги, наверное.