«Крылья Советов» обыграли «Сибирь» и лидируют в ФНЛ, «Волгарь» уступил «Шиннику»
Завершились еще два матча десятого тура первенства ФНЛ.
«Крылья Советов» дома обыграли «Сибирь» со счетом 3:0. Самарский
клуб с 25-ю очками лидирует в ФНЛ. В другом матче «Волгарь» уступил «Шиннику»
со счетом 0:1.
ФНЛ
10-й тур
Матч
Крылья Советов - Сибирь - 3:0 (1:0)
Голы
Самодин 11 (1:0). Таранов 72 (2:0). Алиев 90 (3:0).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Гоцук, Ятченко, Немчанинов (Зотов, 69), Кленкин (Зинков, 76), Мияилович, Ланин, Самодин (Чочиев, 82), Алиев, Корниленко (Ткачук, 68)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Аравин, Магаль, Цховребов, Андреев (Гладышев, 78), Дегтярёв, Чеботару, Плопа, Беляев (Азаров, 69), Галыш
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
27 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Щадин 51 (0:1).
Состав
Волгарь: Бучнев, Калинин, Плиев, Климов, Кабутов, Шалаев, Сутормин, Акбашев, Дышеков, Болонин (Бабаев, 52), Бабырь (Веркашанский, 12)
Шинник: Яшин, Магадиев, Чистяков, Шайморданов (Безлихотнов, 46), Дроздов, Ятченко, Самойлов, Нарылков, Щадин, Булия, Низамутдинов
Предупреждения:
нет - Нарылков, 3
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
27 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция