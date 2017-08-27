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«Крылья Советов» обыграли «Сибирь» и лидируют в ФНЛ, «Волгарь» уступил «Шиннику»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились еще два матча десятого тура первенства ФНЛ.

«Крылья Советов» дома обыграли «Сибирь» со счетом 3:0. Самарский клуб с 25-ю очками лидирует в ФНЛ. В другом матче «Волгарь» уступил «Шиннику» со счетом 0:1.

ФНЛ

10-й тур

Матч

Крылья Советов - Сибирь - 3:0 (1:0)

Голы

Самодин 11 (1:0). Таранов 72 (2:0). Алиев 90 (3:0).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Гоцук, Ятченко, Немчанинов (Зотов, 69), Кленкин (Зинков, 76), Мияилович, Ланин, Самодин (Чочиев, 82), Алиев, Корниленко (Ткачук, 68)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Аравин, Магаль, Цховребов, Андреев (Гладышев, 78), Дегтярёв, Чеботару, Плопа, Беляев (Азаров, 69), Галыш

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

27 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Волгарь - Шинник - 0:1 (0:0)

Голы

Щадин 51 (0:1).

Состав

Волгарь: Бучнев, Калинин, Плиев, Климов, Кабутов, Шалаев, Сутормин, Акбашев, Дышеков, Болонин (Бабаев, 52), Бабырь (Веркашанский, 12)

Шинник: Яшин, Магадиев, Чистяков, Шайморданов (Безлихотнов, 46), Дроздов, Ятченко, Самойлов, Нарылков, Щадин, Булия, Низамутдинов

Предупреждения:

нет - Нарылков, 3

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

27 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция


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