Олег Кононов: У Силвы была судорога
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов рассказал журналистам, почему заменил полузащитника Исмаэля Силву во время матча.
- Семенов и Иванов остались в запасе, так как была выбрана такая тактика. Мы решили, что они усилить нас по ходу матча. У Исмаэля Силвы травма. Он недавно к нам приехал и пока что не полностью готов функционально. У Исмаэля была судорога.
Матч
Голы
Садаев 45 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо
Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)
Предупреждения:
нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция