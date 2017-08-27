Олег Кононов: У Силвы была судорога

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов рассказал журналистам, почему заменил полузащитника Исмаэля Силву во время матча.



- Семенов и Иванов остались в запасе, так как была выбрана такая тактика. Мы решили, что они усилить нас по ходу матча. У Исмаэля Силвы травма. Он недавно к нам приехал и пока что не полностью готов функционально. У Исмаэля была судорога.