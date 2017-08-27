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Бывший игрок сборной Англии перешел в «Хаддерсфилд»

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь Роберт Грин подписал контракт с «Хаддерсфилдом». Договор рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

После расторжения контракта с «Лидсом» этим летом 37-летний вратарь стал свободным агентом.

Грин известен по своим выступлениям за «Вест Хэм», «Норвич» и «Куинз Парк Рейнджерс».

В составе сборной Англии на его счету 12 матчей. На чемпионате мира 2010 Грин допустил результативную ошибку, которая не позволила англичанам обыграть сборную США. Та игра стала для Роберта последней в футболке национальной команды.

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