Бывший игрок сборной Англии перешел в «Хаддерсфилд»

Вратарь Роберт Грин подписал контракт с «Хаддерсфилдом». Договор рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

После расторжения контракта с «Лидсом» этим летом 37-летний вратарь стал свободным агентом.

Грин известен по своим выступлениям за «Вест Хэм», «Норвич» и «Куинз Парк Рейнджерс».

В составе сборной Англии на его счету 12 матчей. На чемпионате мира 2010 Грин допустил результативную ошибку, которая не позволила англичанам обыграть сборную США. Та игра стала для Роберта последней в футболке национальной команды.