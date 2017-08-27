Витиньо: Вратарь «Ахмата» врезался в штангу, чтобы потянуть время
Нападающий ЦСКА Витиньо - о поражении от «Ахмата» (0:1).
- Ужасное поражение. Мы пытаемся приблизиться к первому месту. Но проигрывать дома - это очень плохо. Нам нужно побеждать в таких играх. Плюс было очень плохое судейство. В моменте с голом мяч вышел за пределы поля. Эти факторы мы никак контролировать не можем.
- Тренер ЦСКА тоже критиковал судейство...
- Соперник особенно не старался играть с самого начала матча. Мы же пытались контролировать игру. Судья добавил мало времени к первому тайму. То же самое произошло и во второй половине. Многие игроки соперника падали на газон без какой-либо причины. Вратарь сам врезается в штангу, чтобы потянуть время, не выбивает мяч вовремя. Я считаю, что он заслужил удаление. Но мы все это контролировать не можем. Зато в таких ситуациях мы начинаем терять энергию. Все эти вещи влияют на конечный результат.
Матч
Голы
Садаев 45 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо
Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)
Предупреждения:
нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция