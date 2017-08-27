Роберто Манчини: Дзюба приболел, поэтому не был в заявке на матч с «Ростовом»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).
- Почему Дзюба не попал даже в заявку?
- Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.
- Не стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?
- Мы сыграли фантастический матч с «Утрехтом», он был хорош, а в этот раз был не очень свежим. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут.
- Когда будет перерыв на сборную, Артем Дзюба останется в «Зените»?
- Я не знаю, что может случиться за ближайшие 10 дней. Сегодня он не был в заявке из-за болезни. Команда недоукомплектована, нам не хватает игроков, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.
Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.
В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)
Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов
Предупреждения:
Полоз, 78 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция