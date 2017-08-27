Роберто Манчини: Дзюба приболел, поэтому не был в заявке на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Почему Дзюба не попал даже в заявку?

- Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.

- Не стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?

- Мы сыграли фантастический матч с «Утрехтом», он был хорош, а в этот раз был не очень свежим. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут.

- Когда будет перерыв на сборную, Артем Дзюба останется в «Зените»?

- Я не знаю, что может случиться за ближайшие 10 дней. Сегодня он не был в заявке из-за болезни. Команда недоукомплектована, нам не хватает игроков, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень



Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».