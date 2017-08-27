Леонид Кучук: Желтая Полозу? Там мог быть выход 2 в 0, но я не буду после драки махать кулаками

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

- Командой я доволен. Игра может складываться по-разному, но команда играла на результат. Ничья - положительный результат, наши командные действия были на хорошем уровне. Атакующие действия не всегда нам удавались. Еще раз благодарю команду, которая добилась очка на этом стадионе.

- Учитывали ли вы то, что «Зенит» в четверг играл в Лиге Европы?

- Нет. Мы учитывали то, какие построения может выстроить «Зенит». Мы пытались нейтрализовать их сильные стороны, у нас это получалось. Да и дело в том, что у «Зенита» такая скамейка, что они могут не обращать внимание на большое количество матчей.

- Полоз сбил Юсупова, но получил лишь желтую. Согласны с судьей?

- Если бы там Юсупова не сбили, выход был бы 2 в 1 или 2 в 0. А если бы Артур успел отдать пас чуть раньше - был бы выход 1 в 1. Но я не буду после драки махать кулаками, - передает слова Кучука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень



Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».