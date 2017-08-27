Александр Ерохин: В матче против «Ростова» ностальгии не было

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Тяжелый матч для нас, «Ростов» большими силами оборонялся. Приходилось вскрывать плотную оборону. Были моменты, но, к сожалению, не забили гол.

- Отличия «Ростова» Бердыева от «Ростова» Кучука есть?

- Конечно, другая команда, много новых футболистов, новый тренер. Играют по другой схеме. Они хорошо оборонялись, не позволили забить.

- 120 минут игры с «Утрехтом» повлияли?

- Мы успели восстановиться, потому что движение неплохое было впереди. Но «Ростов» - серьезный соперник, который идет в верхней части турнирной таблицы.

- Как вам игралось против «Ростова»?

- Ностальгии не было, было только желание победить, - передает слова Ерохина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень

Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».