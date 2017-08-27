Александр Ерохин: В матче против «Ростова» ностальгии не было
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).
- Тяжелый матч для нас, «Ростов» большими силами оборонялся. Приходилось вскрывать плотную оборону. Были моменты, но, к сожалению, не забили гол.
- Отличия «Ростова» Бердыева от «Ростова» Кучука есть?
- Конечно, другая команда, много новых футболистов, новый тренер. Играют по другой схеме. Они хорошо оборонялись, не позволили забить.
- 120 минут игры с «Утрехтом» повлияли?
- Мы успели восстановиться, потому что движение неплохое было впереди. Но «Ростов» - серьезный соперник, который идет в верхней части турнирной таблицы.
- Как вам игралось против «Ростова»?
- Ностальгии не было, было только желание победить, - передает слова Ерохина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.
Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.
В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)
Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов
Предупреждения:
Полоз, 78 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция