Андрей Лунев: Нога побаливает, но я так довольно долго играю. Делаем уколы, обезболивающие

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Нога побаливает. Но терпимо.

- Были данные, что вы едете на обследование в Италию.

- Завтра еду.

- Как отыграли тогда с «Ростовом»?

- Я так довольно долго играю. Ничего страшного. Делаем уколы, обезболивающие, - передает слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень



Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».