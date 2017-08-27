Андрей Лунев: Нога побаливает, но я так довольно долго играю. Делаем уколы, обезболивающие
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).
- Нога побаливает. Но терпимо.
- Были данные, что вы едете на обследование в Италию.
- Завтра еду.
- Как отыграли тогда с «Ростовом»?
- Я так довольно долго играю. Ничего страшного. Делаем уколы, обезболивающие, - передает слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.
Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.
В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)
Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов
Предупреждения:
Полоз, 78 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция