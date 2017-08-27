Артур Юсупов: Пусть «Зенит» не расстраивается, «Ростов» еще многим нервы потреплет

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

- Стадион шикарный, я и в том году его уже видел. Довольны результатом: неплохо сыграть на выезде с «Зенитом» вничью. Задача была, конечно, побеждать. Идеально было бы выиграть, но не проиграть в Питере не каждый сможет. Ну и «Зенит» пусть не расстраивается, мы еще многим нервы потреплем. У нас непросто выиграть.

- 50 тысяч собрались. Как вам атмосфера?

- На таких стадионах приятнее играть, нежели когда не ходит народ, - передает слова Юсупова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень



Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».