Сергей Паршивлюк: Довольны, что взяли одно очко в матче с «Зенитом»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

- Тяжёлая игра, трудный соперник, хороший стадион. Много болельщиков пришло. Думаю, все получили удовольствие от игры. Довольны, что взяли одно очко. Мы приезжали, конечно, не за ничьей, нам хотелось выиграть. Но думаю, все довольны. Тем более в концовке могли вообще проиграть.

- Могли и выиграть, было много моментов.

- Мы приехали сюда не отбиваться. Ехали за очками, но получилось так, как получилось, - передает слова Паршивлюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень



Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».