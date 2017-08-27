Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Спартак
Футбол  Ливерпуль4 : 0Арсенал
Футбол  Краснодар2 : 0Динамо
Футбол  ЦСКА0 : 1Ахмат
Футбол  Зенит0 : 0Ростов
Футбол  Реал- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Паршивлюк: Довольны, что взяли одно очко в матче с «Зенитом»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

- Тяжёлая игра, трудный соперник, хороший стадион. Много болельщиков пришло. Думаю, все получили удовольствие от игры. Довольны, что взяли одно очко. Мы приезжали, конечно, не за ничьей, нам хотелось выиграть. Но думаю, все довольны. Тем более в концовке могли вообще проиграть.

- Могли и выиграть, было много моментов.
- Мы приехали сюда не отбиваться. Ехали за очками, но получилось так, как получилось, - передает слова Паршивлюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень

Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.ЦСКА Гончаренко впервые не забил в двух матчах подряд. Итоги тураЦСКА Гончаренко впервые не забил в двух матчах подряд. Итоги тура«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 8-м туре РФПЛ.Андрей Лунев: Нога побаливает, но я так довольно долго играю. Делаем уколы, обезболивающиеВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).Александр Ерохин: В матче против «Ростова» ностальгии не былоПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).Артур Юсупов: Момент, когда Полоз порвал мне шорты, между желтой и краснойПолузащитник «Ростова» Артур Юсупов поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).
Футбол
Роберто Манчини: Дзюба приболел, поэтому не был в заявке на матч с «Ростовом»
Футбол
Леонид Кучук: Желтая Полозу? Там мог быть выход 2 в 0, но я не буду после драки махать кулаками
Футбол
«Зенит» – «Ростов». Кокорин впервые в сезоне не забил и не сделал голевую передачу в матче РФПЛ
Хоккей
Лукаш Кашпар: «Динамо» по-прежнему должно мне деньги, много денег
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости