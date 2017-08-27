Владимир Воробьев: Было тяжело после разгрома в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев подвел итоги встречи со «Слованом» (4:2).

- Было тяжело после разгрома в игре с ЦСКА, но мы хорошо настроились, выполняли установку. Сработали неравенства сегодня, поэтому мы и победили - благодаря игре в неравных составах. Рад, что смогли настроиться на сильного соперника. У нас форвард Мишка Бицадзе получил травму, доктора доложат, что с ним. Вообще это перспективный парень, у него хорошее будущее, - приводит Воробьева «Р-Спорт».