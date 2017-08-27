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Владимир Воробьев: Было тяжело после разгрома в матче с ЦСКА

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев подвел итоги встречи со «Слованом» (4:2).

- Было тяжело после разгрома в игре с ЦСКА, но мы хорошо настроились, выполняли установку. Сработали неравенства сегодня, поэтому мы и победили - благодаря игре в неравных составах. Рад, что смогли настроиться на сильного соперника. У нас форвард Мишка Бицадзе получил травму, доктора доложат, что с ним. Вообще это перспективный парень, у него хорошее будущее, - приводит Воробьева «Р-Спорт».

Матч

Динамо - Слован - 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы:

Тарасов (Бойд, Карсумс), 22:59 (1:0). Микуш (Смоленак, Штепанек), 30:32 (1:1). Марковин (Сидляров, Ефремов), 34:24 (2:1). Комаров 39:07 (3:1). Никулин (Карсумс), 57:09 (4:1). Ржепик (Смоленак, Баркер), 59:01 (4:2).

Место и дата

27 августа 17:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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