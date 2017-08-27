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Игорь Григоренко: Взаимопонимания с Мозякиным и Коваржем особо искать не надо

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий магнитогорского «Металлурга « Игорь Григоренко поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (5:4).

- Вполне нормально чувствую себя после игры, ничего необычного, не первый же год играю. Хорошо, что нам сегодня удалось переломить ход матча, а свою игру мне оценивать сложно, работал на благо команды. Взаимопонимания с Мозякиным и Коваржем особо искать не надо, главное - таким мастерам не мешать. Момент с пробным контрактом на меня никак не давит, я уверен в себе и своих силах, - передает слова Григоренко «Р-Спорт».

В следующем матче 29 августа «Лада» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Металлург» в тот же день встретится в гостях с «Трактором».

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