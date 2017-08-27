Виктор Гончаренко: Когда соперник обороняется и судья помогает, то играть сложно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил судейство в матче с «Ахматом», в котором армейцы уступили со счетом 0:1.



- Мне по большому счету без разницы на дисквалификации, но понимаете, когда соперник низко действует в обороне и арбитр всячески помогает, играть очень трудно. Нам не хватало креатива в нападении при плотной обороне. Но отмечу еще раз, что при вводе мяча или стандартах игра затягивается, и судья вообще на это не реагирует, согласитесь, что игра разрывается на отрезки. А чем больше пауз, тем больше это помогает сопернику, - сказал Гончаренко.