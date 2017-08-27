Виктор Гончаренко: Когда соперник обороняется и судья помогает, то играть сложно
Главный тренер ЦСКА Виктор
Гончаренко оценил судейство в матче с «Ахматом», в котором армейцы уступили со
счетом 0:1.
- Мне по большому счету без разницы на дисквалификации, но понимаете, когда соперник низко действует в обороне и арбитр всячески помогает, играть очень трудно. Нам не хватало креатива в нападении при плотной обороне. Но отмечу еще раз, что при вводе мяча или стандартах игра затягивается, и судья вообще на это не реагирует, согласитесь, что игра разрывается на отрезки. А чем больше пауз, тем больше это помогает сопернику, - сказал Гончаренко.
Матч
Голы
Садаев 45 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо
Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)
Предупреждения:
нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция