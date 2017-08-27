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Виктор Гончаренко: Когда соперник обороняется и судья помогает, то играть сложно

Андрей Попов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил судейство в матче с «Ахматом», в котором армейцы уступили со счетом 0:1.
- Мне по большому счету без разницы на дисквалификации, но понимаете, когда соперник низко действует в обороне и арбитр всячески помогает, играть очень трудно. Нам не хватало креатива в нападении при плотной обороне. Но отмечу еще раз, что при вводе мяча или стандартах игра затягивается, и судья вообще на это не реагирует, согласитесь, что игра разрывается на отрезки. А чем больше пауз, тем больше это помогает сопернику, - сказал Гончаренко. 

Матч

ЦСКА - Ахмат - 0:1 (0:1)

Голы

Садаев 45 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо

Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)

Предупреждения:

нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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