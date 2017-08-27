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«Анже» и «Лилль» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Анже» и «Лиллем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев отличился Лассана Кулибали, у гостей гол в активе Николя де Превиля. «Анже» с шестью очками занимает седьмое место. У «Лилля» четыре очка и 13-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

Матч

Анже - Лилль - 1:1 (0:0)

Голы

Кулибали 60 (1:0). де Превиль 68 (1:1).

Состав

Анже: Летеллье, Фульжини (Суну, 76), Павлович, Андро, Томас, Капелле (Тэт, 71), Сантамария, Маньяни, Кулибали, Манку, Кривелли (W. Kanga, 62)

Лилль: Меньян, Тьяго, Амаду, Биссума, Араужо, Пепе (Фарадж, 90), Малку, де Превиль (Xeka, 76), Эль-Гази (Понсе, 46)

Предупреждения:

Павлович, 21; Андро, 52 - Пепе, 16; Араужо, 23; Эль-Гази, 44; Амаду, 51; Понсе, 80

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

27 августа 18:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция


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