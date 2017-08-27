«Анже» и «Лилль» сыграли вничью
Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Анже» и «Лиллем»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе хозяев отличился Лассана Кулибали, у гостей гол в
активе Николя де Превиля. «Анже» с шестью очками занимает седьмое место. У «Лилля»
четыре очка и 13-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
4-й тур
Матч
Голы
Кулибали 60 (1:0). де Превиль 68 (1:1).
Состав
Анже: Летеллье, Фульжини (Суну, 76), Павлович, Андро, Томас, Капелле (Тэт, 71), Сантамария, Маньяни, Кулибали, Манку, Кривелли (W. Kanga, 62)
Лилль: Меньян, Тьяго, Амаду, Биссума, Араужо, Пепе (Фарадж, 90), Малку, де Превиль (Xeka, 76), Эль-Гази (Понсе, 46)
Предупреждения:
Павлович, 21; Андро, 52 - Пепе, 16; Араужо, 23; Эль-Гази, 44; Амаду, 51; Понсе, 80
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
27 августа 18:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция