Странный ритуал: Пол Гаскойн признался, что именно ему приносило удачу в матчах со сборной Англии (ограничение: 18+)

Один из лидеров сборной Англии по футболу конца 80-х и середины 90-х годов прошлого века Пол Гаскойн рассказал о необычном ритуале, приносившем ему удачу перед матчами национальной команды.

Как рассказал в интервью Daily Record полузащитник, известный своим футбольным талантом и необузданным нравом, в раздевалке он пользовался услугами своего партнера по команде Леса Фердинанда:

- В раздевалке, когда Лес Фердинанд разделся, клянусь, вы бы видели размер его *** (чертового) *** (полового органа). Мой выглядел таким маленьким. Я подхожу: «Лес, Лес, пожалуйста, пожалуйста, дай мне разок подержаться за эту штуку». Ну, он мне и разрешил. Я вышел на поле и забил. Подумал: «Блин, гениально!» Так что перед следующей игрой на «Уэмбли» я говорю: «Лес, доставай». И вот каждый раз, когда мы играли за Англию, Лес уже торопился: «Быстрее, быстрее», - приводит рассказ Гаскойна пресса.