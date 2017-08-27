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Леонардо Лима: ЦСКА нас «душил», но «Ахмат» был эффективнее

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ахмата» Леонардо Лима, не игравший с ЦСКА из-за травмы, рассказал, что думает о победе своей команды.

- Как вам матч? Выстраданная победа?
- Да-да, соперник нас «душил» весь матч. ЦСКА – очень хорошая команда, нас прессинговали с первой до последней минуты. Зато «Ахмат» был более эффективен, забил гол.

- Тренер ЦСКА раскритиковал арбитров. Ваша команда затягивала время в концовке, Исмаэл долго лежал на газоне. Что скажете?
- Судья – обычный человек. Он может ошибаться. Игра была очень интенсивной, ЦСКА прессинговал. Наш тренер сделал все три замены. А Исмаэл только-только вернулся после травмы. Почувствовал усталость или боль, вот и упал.

- Вы не говорили с бразильцами ЦСКА после матча? Витинью очень недоволен поражением.
- Нет не удалось пообщаться, хотя мы знакомы. Но на поле бьемся каждый за свою команду.

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