Леонардо Лима: ЦСКА нас «душил», но «Ахмат» был эффективнее

Нападающий «Ахмата» Леонардо Лима, не игравший с ЦСКА из-за травмы, рассказал, что думает о победе своей команды.

- Как вам матч? Выстраданная победа?

- Да-да, соперник нас «душил» весь матч. ЦСКА – очень хорошая команда, нас прессинговали с первой до последней минуты. Зато «Ахмат» был более эффективен, забил гол.

- Тренер ЦСКА раскритиковал арбитров. Ваша команда затягивала время в концовке, Исмаэл долго лежал на газоне. Что скажете?

- Судья – обычный человек. Он может ошибаться. Игра была очень интенсивной, ЦСКА прессинговал. Наш тренер сделал все три замены. А Исмаэл только-только вернулся после травмы. Почувствовал усталость или боль, вот и упал.

- Вы не говорили с бразильцами ЦСКА после матча? Витинью очень недоволен поражением.

- Нет не удалось пообщаться, хотя мы знакомы. Но на поле бьемся каждый за свою команду.